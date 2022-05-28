شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمر يبحث مع مسؤول بلغاري سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية بالأصالة في بلغاريا أحمد محمد شمر، امس مع رئيس دائرة العلاقات القنصلية بالخارجية البلغارية دانتشو ميتشي، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



وناقش الجانبان، العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين في شتى المجالات والتأكيد على اهمية الحرص على تنميتها وتذليل الصعوبات التي يواجهها الطلاب اليمنيين في بلغاريا والزائرين وتسهيل قضايا المعاملات والتعاملات القنصلية وبما يمكن من تعزيز العلاقات في المجال العلمي والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين الصديقين.