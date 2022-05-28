الرئيس العليمي يهنئ ملك الاردن بذكرى الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، امس، برقية تهنئة لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده.



وثمن الرئيس العليمي، المواقف الاخوية للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا الداعمة لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة..مؤكداً ان مثل هذه المواقف ستظل محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني.

وعبر الرئيس في البرقية، عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق التقدم والازدهار.