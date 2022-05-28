الاصبحي يلتقي المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الاسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، امس في الدار البيضاء المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الاسلامي لطيفة البوعبدلاوي.



جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المختلفة، فيما يخص إعادة التعافي للقطاع الاقتصادي اليمني وتعزيز بناء إعادة الاعمار وتفعيل دور القطاع التجاري في هذا المجال، وتعزيز آفاق التعاون في تفعيل حضور اليمن مختلف فعاليات وبرامج المركز، وحضور المعارض الدولية وفتح آفاق التعاون مع الدول الأعضاء التي يمثلها المركز بصفته أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال السفير الاصبحي "تم الاتفاق المبدئي مع المركز ومن خلال مقره الإقليمي في المغرب على البدء ببرامج تعاون مشتركة للإطلاع على فرص التعاون التجاري المختلفة بين البلدين، من ناحية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ناحية أخرى، ويتضمن ذلك المشاركة الفاعلة في ملتقيات التبادل التجاري وبرامج التدريب ورفع القدرات المختلفة".

ووجهت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الدعوة رسميا لليمن للمشاركة في المعرض الدولي للتجارة والذي سيقام منتصف يونيو المقبل في جمهورية السينغال، وحثت الجهات الرسمية في اليمن والقطاع الخاص على المشاركة في المعارض الدولية الخاصة بالمركز، واستعداد المركز الإسلامي لتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتعزيز سبل اللقاء لتقاسم الخبرات وبرامج الدعم المشتركة.