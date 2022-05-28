تزايد خروقات المليشيا للهدنة الأممية وقوات الجيش ترصد 156 خرقاً.. خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف جبهات محافظات مارب وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.



ورصدت قوات الجيش الوطني في تقرير لها، ارتكاب المليشيا الحوثية 156 خرقاً للهدنة يومي الأربعاء والخميس (25- 26 مايو)، منها 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة.

واشار التقرير، الى ان قوات الجيش في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاولت خلالها المليشيا الحوثية السيطرة على مواقع عسكرية بعصيفرة يوم الأربعاء الساعة 05:30، كما أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب وفي جبهة حرض غرب حجّة.

ولفت الى استمرار، المليشيا في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة في محور البرح نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

كما واصلت المليشيا الحوثية استحداث مواقع وشق طرقات فرعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مارب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة الصلو بمحور تعز.

ورصدت قواتنا تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف جبهات القتال.