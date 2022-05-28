نبيل شمسان: تعز تمتلك درعاً وسيفاً واصطفاف وطني غير مسبوق 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظ تعز نبيل شمسان مساء الجمعة "كما تحمل تعز اليوم غصن الزيتون، فإنها تمتلك درعاً وسيف"، جاء ذلك عقب أنباء عن تعثر مفاوضات عمان بشأن فتح الطرق في تعز بسبب رفض الحوثيين.

وأضاف في تغريدة - بحسابه على موقع "تويتر" - "أن تعز يحصنها حالياً اصطفاف وطني غير مسبوق يتعاظم كل لحظة".

وأمس الجمعة أمهل الوفد الحكومي في مفاوضات عمّان جماعة الحوثي الانقلابية حتى مساء الجمعة لفتح الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة، بسبب تصريح صحفي لرئيس الوفد الحكومي عبد الكريم شيبان.

وبدأت الاجتماعات الأربعاء الماضي برعاية أممية في العاصمة الأردنية عمّان، بين وفدي الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي، للتفاوض حول إنهاء الحصار الحوثي عن مدينة تعز الذي يستمر للعام السابع على التوالي، بالإضافة إلى طرق أخر.

وقال رئيس الوفد الحكومي شيبان "بعد يومين من النقاشات الشاقة في الصباح والمساء مع الحوثيين، ومحاولة اقناعهم بكافة الوسائل المنطقية والموضوعية، لم يستجيبوا أبداً، وكل ما اقترحه الحوثيين هو عبارة عن ممر جبلي حميري قديم كان معدّاً لمرور الحمير والجمال ولا يمكن أن تمر فيه سيارة نتيجة ضيقه ووعورته وطوله".

وأضاف أن المعبر الذي اقترحه الحوثيون، هو معبر يبعد عن المدينة 30 كيلو، يبدأ من منطقة الزيلعي، ثم يمر عبر قرية أبعر، وقرية الصرمين، ويصل إلى أسفل جبل صبر في منطقة صالة، وهذا المعبر لا يرفع المعاناة عن الناس ولو بنسبة 10 بالمائة.

وأكد شيبان أن "هناك تعنت واضح ومماطلة، وعدم جديّة، وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 5 مليون انسان من أبناء محافظة تعز، رغم أنهم قد حصلوا على كل ما يريدون من فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة لدخول المشتقات النفطية".