مسلحان حوثيان يقتلان 4 من أقاربهما بينهم جنين في حدثتين بعمران وحجة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحان يتبعان مليشيات الحوثي الإرهابية، على قتل 4 من أقاربهما بينهم جنين في حادثتين منفصلتين بمحافظتي عمران وحجة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن "مسلحا أقدم اليوم الجمعة على قتل والده وشقيقه وجرح والدته وشقيقته في مديرية القفلة بمحافظة عمران الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران".



وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد الخامسة من نوعها في مديرية القفلة خلال أسبوع واحد، موضحة أن الحادثة جاءت إثر خلاف على "قات" بين القاتل وأسرته.



في السياق أقدم مسلح حوثي يدعى "وليد خالد العبدلي" على قتل زوجته وجنينها بتفجير قنبلة يدوية في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة.



ووفقا للمصادر، فإن العبدلي قتل زوجته الحامل في شهرها الأخير، إثر طلبها بإيصالها إلى منزل أسرتها في مديرية المحابشة، مشيرة إلى أن قيادات حوثية سارعت إلى إخفاء أدلة الجريمة في محاولة للتستر على الجاني وإغلاق القضية.



إلى ذلك أقدم شخص أخر على الانتحار بتفجير نفسه بقنبلة يدوية، في مديرية القفلة بمحافظة عمران، كما قتل شاب يدعى "عمار شنان الصور" من أبناء مديرية ذيبين، من قبل مسلح بعد خلاف بينهما، وفق مصادر محلية.

ومؤخرا تصاعدت جرائم قتل الأقارب في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي بشكل مخيف، حيث سجل نحو 20 جريمة من هذا النوع خلال شهر مايو الجاري فقط.

