استمر أربع ساعات.. - شاب يمني ينقذ 15 شخصاً بعد إنهيار ترابي أثناء حفر بئر في البيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكّن شاب يمني، في عقده الثالث من العمر، يوم الأربعاء الماضي، من انقاذ 15 شخصًا، سقطوا وسط بئر، بعد انهيار ترابي، وقام بانتشالهم عبر الشيول، في عملية استغرقت أربع ساعات، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وحسب المصادر، فأن الشاب حسين محمد سيدم، من أبناء مديرية يريم، محافظة إب، قام بانقاذ 15 شخصًا، بعد حدوث انهيار ترابي، في أحد الآبار التي كانوا يقومون بتوسعتها، بمديرية رداع، محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر، أن العشرات من المواطنين، تجمهروا حول أعمال التوسعة للبئر، فحدث انهيار ترابي، دفن خلاله 18 شخصًا، تم انتشال 15 منهم، عبر السائق محمد سيدم، فيما توفي ثلاثة آخرين.

المصادر أكدت أن العملية التي قام بها السائق استغرقت أربع ساعات، فَقَد الناس خلالها الأمل بخروج المدفونين أحياء؛ لكن السائق كان له جهودًا كبيرة في انقاذهم، من خلال عمل خندق بالشيول، استمر حفره مدة أربع ساعات، من العصر وحتى العشاء.

ونوهت المصادر إلى أن ما قام السائق حسين سيدم، يعيد الأذهان إلى ما حصل للطفل المغربي "ريان"، والذي سقط في بئر، وتم اخراجه بعد أيام ميتًا، وظل "ريان" حديث العالم، في مختلف وسائل الإعلام، نهاية فبراير الماضي.