إب.. وفاة ثلاث طفلات شقيقات غرقًا وسط بئر ماء مفتوح في "القفر"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت ثلاث طفلات شقيقات، اليوم الجمعة، وسط بئر مفتوح، شمال غرب محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاث فتيات شقيقات، توفين، اليوم الجمعة، غرقا داخل بئر مفتوح، في قرية النجود، الواقعة بين ممسى سمنان والكوال، في عزلة بني مبارز، بمديرية القفر.

وأوضحت المصادر، أن الفتيات هن بنات المواطن "ردمان حسين الكوال"، وقد سقطن واحدة تلو الأخرى، في البئر المفتوحة، والمتواجدة في القرية، وتبلغ أعمارهن على التوالي: 13 عامًا، و8 أعوام، و6 أعوام".

وحسب المصادر، فأن هذه الحادثة تأتي، بعد عامين من وفاة شقيقهن في البئر ذاته.