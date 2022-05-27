إصابة طفل برصاص قناصة مليشيات الحوثي شرقي مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب طفل، الجمعة، برصاص قناصة مليشيات الحوثي في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن الطفل كريم معاذ (15 عاما) أصيب بطلق ناري في الساق اليمني من قبل قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة ‎تعز.

ورغم الهدنة الأممية التي بدأت في الثاني من إبريل الماضي ومدتها شهرين، سقط العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز بنيران مليشيات الحوثي.

ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل وإصابة 366 طفلا في تعز برصاص قناصة الحوثيين منذ بداية الحرب وحتى أغسطس 2021.