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الرياض - رنا عبدالله - العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة تتخطى فيها الحدود .. نهاية مرعبة لرئيس دولة عربية أمام أعين الناس

مع استمرار إصابتها بالتوقعات بشكل دقيق يجعلها الأولى في مجالها من دون منازع، تطلّ ليلى عبد اللطيف من جديد عبر صفحات مجلة الهديل، لتخصّ متابعيها وقرائها بمجموعة من التوقّعات للفترة القادمة، حيث تنوعت التوقعات بين اللبنانية المحلية والعربية والدّولية لتشمل كافة المجالات:

توقعات كارثية نهاية مرعبة لرئيس جمهورية امام اعين الناس وعلى شاشات التلفاز

نشرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتحقق توقعاتها:

أحد رؤساء العالم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة .

سقوط طائرة تقل عددا من الشخصيات السياسية بفعل فاعل.

ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة

محليًا:

-الضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع تشهدان استنفارًا عامًا…

-مرّة جديدة سيلزم اللبنانيون منازلهم بسبب أحداثٍ مؤسفة

-الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتين في زيارة مفاجئة إلى لبنان

-الصّين تساند لبنان وسوريا لمواجهة تداعيات قانون قيصر

-الأنظار والإعلام على السجون اللبنانية لحدث مؤسف

-للأسف الشديد، أرى أنّ أعداد اللبنانيين الذين سيصبحون بلا مدخول بسبب الأزمة الراهنة قد تتخطى عتبة المليون شخص

-الأمن اللبناني يطرق أبواب بعض السياسيين وسنشهد سقوط أسماء كبيرة ونراها تقترب من ظلّ قوس العدالة وربما نراها خلف القضبان

-انتفاضة شعبية بهدف الضغط على المجتمع الدولي عبر رسالة داخلية موجهة إلى العالم من نبض الشارع اللبناني

-فنان لبناني سنراه تحت أضواء الفضيحة والاتهام بالمثلية الجنسية

-لن يشهد العام الدراسي اللبناني عودة عادية، ولن تفتح المدارس أبوابها في المدى المنظور

-بعض المدارس ستتخذ إجراءات مفاجئة وقاسية لصرف بعض الموظفين فيها… وبعض المدارس أراها تتجه للإقفال النهائي للأسف الشديد

-جمعية المصارف ستتخذ إجراءات مفصلية وجذرية لمنع إفلاس بعض البنوك من خلال دمج بعض تلك المصارف المتعثرة بأخرى قوية، كما ستقفل بعض المصارف الأخرى

-أطمئن جميع المودعين في المصارف اللبنانية أنّ أموالهم لن تضيع مهما طالت الأزمة، كما أراهم يحصلون على ضمانات مصرفية تحفظ أموالهم، لذلك لا خوف بإذن الله على تعب السّنين وجني العمر…

-للأسف بيروت ستكون تحت خط النار والاشتباكات، وهذه النيران قد تطال أكثر من منطقة إسلامية ومسيحية

-الاعتداءات تطال من جديد الجسم الإعلامي اللبناني

-الرّوس في لبنان لأكثر من تطور سياسي وعسكري على أكثر من صعيد الحياة السياسية ستعود من جديد لقصر الرّئيس الشهيد رفيق الحريري في قريطم

-سنرى جماهير حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يحتلون ساحة الشهداء وبعض شوارع بيروت لحدث مهم…

-خلال الأشهر المقبلة، سنشهد تحركات جماهيرية تخرج للتعاطف مع الرئيس سعد الحريري وتطالب بعودته لرئاسة الحكومة

-الرئيس سعد الحريري سيعود لرئاسة مجلس الوزراء وهذه المرة على رأس حكومة إنقاذية يرافقها الانفراج والدّعم الخارجي، ولن تصمد أي شخصية غيره في موقع رئاسة الحكومة، وهو رجل المرحلة القادمة دون منازع

-أموال بعض الشخصيات اللبنانية في الخارج تتجمّد…

-استنفار للجيش اللبناني في الشّمال من جبل محسن إلى عكّار، وكذلك في البقاع وشوارع بيروت لحدث ما.

-دخان ونار يطال إحدى السفارات الأجنبية في لبنان، ما يؤدي لحصول بلبلة على الأرض وأرى القوى الأمـ.ـنية ووسائل الإعلام في الحدث

ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة

عَرَبِيًّا وَدولِيًّا:

-الحزن يلفّ العالم جرّاء رحيل شخصية دينية بارزة

-رحيل أحد الوجوه الفنية بشكل مفاجئ وبنفس الطريقة التي رحل فيها الفنّان السّعودي طلال المداح والراحلة الفنانة فريال كريم على المسرح أو خلال حفل غنائي أو تصوير

-اهتزاز غريب يشهده كوكب الأرض، يرافقه مشهد وأصوات انفجارات من البراكين خلال الأشهر القادمة

-أحد رؤساء العالم يتعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة

– سيشهد العالم غياب 3 وجوه عربية نافذة وبارزة

-تواجه بعض دول العالم الثالث عودة مفاجئة لأمراض الكوليرا والجدري وإيبولا والطاعون والسّل والجرب لعوامل عديدة أبرزها نقص المياه والتلوث

-أزمة مياه عالمية تظهر بسرعة، تؤدي لموجة جفاف خطيرة وغير مسبوقة تجتاح العديد من دول العالم

-رئيس دولة كبيرة يخضع للتحقيق والمساءلة…

-سنشهد عودة تنظيم داعش في عدة دول عربية خلال المرحلة القادمة، يرافقه المزيد من سفك الدماء، وأرى في هذه المرة أن شعوب هذه الدول بمؤازرة جيوشها ستواجه هذا التنظيم وتحمي منازلها وأرزاقها ومناطقها

-حرب مدمّرة وكوارث طبيعية تحتل نشرات الأخبار وتحمل معها رياح ثورات جارفة تؤدي لتغيير أنظمة خصوصًا في أوروبا وأفريقيا وذلك خلال 2021

-زلزال مدمّر يضرب إحدى الدول يؤدي لقطع الإنترنت والاتصالات وترددات هذا الزلزال تتجدد لتضرب عدة دول مجاورة، وذلك في عام 2021 أيضًا

-سقوط طائرة تقل عددًا من الشخصيات السياسية النافذة بفعل فاعل…

-كارثة مخيفة تضرب الهند وباكستان وأفغانستان والنيبال والضحايا بالآلاف، وتتحول تَدْرِيجِيًّا إلى نكبة عالمية

-نهاية مرعبة وغير متوقعة لرئيس جمهورية إحدى الدول، والغريب أنّ هذا الحدث سيحصل أمام أعين الناس ويحتل الشاشات ونشرات الأخبار

-موجة جديدة من الحشرات الغريبة والمؤذية تجتاح فلسطين المحتلة وبعض الدول المجاورة وَدُوَلٍ أخرى…

-انقطاع الإنترنت في معظم الدول، ما يرسم علامات استفهام كبيرة وتثير جدلًا واسعًا يطال مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية

-الملايين سيفقدون أرواحهم حول العالم خلال السنوات الـ5 المقبلة وذلك بسبب انتشار الأمراض والمجاعة والحروب

-بعض حضارات العالم تنهار بفعل فاعل…

وجوه مشهورة سياسية وإعلامية عربية يصيبها فيروس كورونا

توقعات أصابت:

-اللواء عباس إبراهيم في مهمة صعبة وجولة بعض الدول العربية

-الانفجارات الغامضة التي طالت بعض المنشآت العسكرية في إيران

-محاولة استهداف الرئيس سعد الحريري في البقاع

-ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

-التدخل التركي العسكري في ليبيا، واستنفار الجيش المصري على الحدود مع ليبيا

-إطلاق مسبار الأمل الإماراتي نحو المريخ

-الإعلام والأنظار على البطريرك الراعي لموقف مهم

-انسحاب حزب الله من بعض المواقع شرق سوريا وتسليمها للنظام

-استهداف محيط السفارة الأميركية في بغداد

-استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار

-استقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني

-اغتـ.ـيال المستشار هاشم الهاشمي في العراق

-الضـ.ـجة الإعلامية التي طالت العلامة السيد علي الأمين

-الارتفاع غير المسبوق بسعر الذّهب في الأسواق العالمي

– غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلام ميشال حايك

ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة

على الرغم من أنه منذ وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون مقطعاً مصوراً لحايك، وهو يتكلم فيه عن الانفجار، إلا أنهم غاضبون من بقية توقعاته.

خاصة وأن توقعه بخصوص مرفأ بيروت تحقق تماماً، فقد قال:”جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت”، الأمر الذي أثار استغراب اللبنانين ودفع بعضهم للمطالبة باستجوابه، غير مصدقين بأن الصدفة هي من جمعت توقعه والانفجار.

والجدير ذكره أن انفجار مرفأ بيروت الذي توقعه حايك سابقاً وقع فعلاً في هذا الشهر، أسفر عن مقتل 160 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، ما أثار مخاوف اللبنانيين من بقية توقعاته وجعلهم يتداولونها على نطاق واسع.