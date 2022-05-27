شكرا لبحثكم عن خبر عدن : العثور على جثة عريس شاب قبل زفافه بيوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عُثر ، مساء الأربعاء ، على جثة شاب مقتول على أحد شواطئ العاصمة عدن لفترة وجيزة ، وذلك قبل يوم من زفافه.

واوضح مصدر أن الشاب “هيثم شكري حلبوب، تم العثور علية ميتاً على شاطئ الحسوة ، مساء أمس الأربعاء. ، قبل يوم واحد من زفافها.

وأشار المصدر أن جثة الشاب عليها حروق في بطنه وأصيب بطلق ناري

ولفت المصدر إن شخصين نقلوا جثة الشاب هيثم إلى مستشفى طيبة في مدينة إنماء

وتحدث المصدر أن جثة الشاب هيثم تم دفنه اليوم الخميس من قبل اسرتة .

وأفاد المصدر إن ملابسات مقتل هيثم غامضة ، مع وجود أدلة على أنه قتل نفسه نتيجة خلافات عائلية دفعته إلى الانتحار.