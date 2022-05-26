معرض فني يجسد معاناة تعز جراء حصار مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أُقيم اليوم الخميس معرضا فنيا يجسد معاناة سكان مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) جراء الحصار المفروض عليها من قبل مليشيات الحوثي منذ سبعة أعوام.



ونُظم المعرض في عقبة منيف المنفذ المؤدي لجولة القصر شرقي المدينة، واحتوى على رسوم كاريكاتير للفنان رشاد السامعي.



وتضمن المعرض رسومات لتأثيرات حصار تعز وانعكاساته على حياة السكان ووضعهم المعيشي والصحي.

تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات احتجاجية تشهدها تعز منذ نحو شهر بشكل يومي للمطالبة بفتح كافة الطرق المغلقة المؤدية إلى تعز.



ومساء أمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء مشاورات بين ممثلي الحكومة ومليشيات الحوثي حول فتح طرق محافظة تعز، بموجب الهدنة التي أعلنها مطلع أبريل الماضي.

