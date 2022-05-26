شكرا لبحثكم عن خبر شرطة اليمن: مقتل 3 مدنيين وإصابة 25 في انفجار قنبلة بسوق شعبي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت الشرطة اليمنية يوم الخميس إن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبي مليء بالمتسوقين في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكرت شرطة عدن في بيان مقتضب "الانفجار وقع في سوق بيع الأسماك بمنطقة الشيخ عثمان شمال عدن بفعل عبوة ناسفة زرعت في برميل قمامة".

وقالت إن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 25 آخرين "كحصيلة أولية".

ومديرية الشيخ عثمان التي وقع فيها الانفجار من أشهر مناطق عدن ذات الكثافة السكانية العالية وتضم مجموعة من الأسواق الشعبية التي عادة ما تكون مكتظة بالناس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وهذا أكبر عدد من المدنيين يسقط في واقعة من هذا النوع في عدن منذ تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في الثامن من أبريل نيسان.

وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية قد نجا من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في مدينة عدن في منتصف الشهر الجاري.