وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن السفير ستيفن هاريس فاجن.

وأشاد بن مبارك بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية، كما ثمن الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لليمن في كافة المجالات وخاصة الإنسانية .. معرباً عن تطلع بلادنا لتعزيز هذه العلاقات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بزيادة الدعم الاقتصادي وتعزيز البناء المؤسسي.

واستعرض الوزير بن مبارك مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن على ضوء الهدنة التي تم تحقيقها وما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات في هذا الشأن إدراكاً منها لأهمية تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنيين اليمنيين .

وأشار الوزير بن مبارك إلى أن استمرار المليشيات الحوثية في فرض الحصار على تعز، وعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود الهدنة المتعلقة برفع الحصار وفتح منافذ المدينة يهدد الهدنة .. مطالباً الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي بفرض المزيد من الضغوط على الحوثيين لرفع حصارهم عن تعز وتسهيل تنقلات المواطنين من وإلى المحافظة.

ونوه بن مبارك إلى ضرورة تخصيص رسوم إيرادات الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين كون ذلك سيسهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة الإنسانية .. محذرا من استيلاء الحوثيين على هذه الإيرادات وتوظيفها لتمويل مجهودهم الحربي وتصعيدهم العسكري في محافظة حجة وتعز وهو الأمر الذي يزيد من عدد الضحايا والقتلى من المدنيين وينتهك بشكل صارخ اتفاق والتزامات الهدنة.

من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن تطلعه للعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل على إحلال السلام في اليمن. كما أكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.