الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادتي الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة والأركان

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يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم، بمكتبه في العاصمة عدن، قيادتي الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة والأركان التابع للقوات البرية الجنوبية.

واطّلع الرئيس القائد لدى لقائه قيادة الكلية العسكرية ممثلة بالعميد الركن عبدالكريم الزومحي والعميد ركن محمد بن محمد مدير دائرة التأهيل والتدريب بوزارة الدفاع، على أوضاع الكلية العسكرية والجهود والترتيبات الجارية لاستئناف العملية التعليمية فيها، للإسهام في رفد وحدات الجيش بالكوادر القيادية المؤهلة.

وفي لقاء منفصل، اطلع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي من العميد الركن علي ردمان قحطان مدير معهد تأهيل القادة والأركان التابع للقوات البرية، على أوضاع المعهد وسير الدراسة فيه، وجهود إدارة المعهد الرامية لتطوير المعهد ليسهم في تخريج الضباط والقادة العسكريين المؤهلين وتزويدهم بالخبرات العلمية والمعرفية اللازمة.