بن حبريش يوجه باعتماد مشروع مياه لبنة والحيسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، باعتماد تمويل وتنفيذ مشروع مياه لبنة والحيسر والمناطق المجاورة لهما.



ويتضمن المشروع البالغ كلفته 393 ألف دولار, ضخ المياه من الوادي إلى أعلى قمة في الجبل بإرتفاع 250 متر , ثم إعادة ضخ المياه من خزان التجميع أعلى الجبل إلى خزان رئيسي مغذي لمنطقة لبنة بارشيد وضواحيها وتنفيذ خط مياه ناقل مع جميع تركيباته من الأعمال المدنية بطول 14 كيلومتر وباقطار مختلفة.