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العليمي يوجه بتحمل تكاليف علاج ابوبكر شفيق أول محافظ لعدن بعد الاستقلال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

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وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتحمل تكاليف علاج المناضل الوطني المخضرم ابوبكر شفيق أول محافظ لعدن بعد الاستقلال الذي يعاني ظروفا صحية صعبة.

 

وأشاد الرئيس العليمي، بالتاريخ الوطني والدور الرائد للمحافظ شفيق وحضوره في الذاكرة الوطنية اليمنية، في حقبة حافلة بالنضال من اجل الحرية والاستقلال.

 

ونقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، للمحافظ الاسبق، التوجيهات الرئاسية بمعونة علاجية شاملة خلال زيارة له بمنزله اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن.

 

واشار مدير مكتب الرئاسة الى أن التوجيهات الرئاسية، تأتي في إطار اهتمام الدولة بكافة الكوادر وخصوصا الرعيل الاول من المناضلين الذين حفروا اسماءهم في الذاكرة الجمعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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