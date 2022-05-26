شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا يلتقي رئيسة القسم العربي في الخارجية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، اليوم الخميس، مع رئيسة القسم العربي في وزارة الخارجية البريطانية عبدا شريف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة أزمة الامن الغذائي التي ستواجهها اليمن جراء الحرب في اوكرانيا وما يمكن أن تقوم به بريطانيا من دعم لحل المشكلة .

وفي اللقاء استعرض السفير نعمان آخر التطورات السياسية في اليمن ومنها تطبيق الهدنة وما رافقها من خطوات وصعوبات اهمها اعادة تشغيل مطار صنعاء واصرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواصلة فرض الحصار على مدينة تعز .

بدورها اكدت السيدة عبدا على دعم الحكومة البريطانية للتطورات السياسية والاصلاحات التي حدثت مؤخراً في اليمن .. مشيرة إلى أهمية استمرار الهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز ، مع تنفيذ مزيد من خطوات التي من شأنها ان تعزز السير نحو السلام .