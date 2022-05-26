انفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

وقع انفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في وقت كان السوق يكتظ بالباعة والمئات من مرتاديه.



وتضم الشيخ عثمان كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن وتعد وجهة لآلاف السكان لشراء حاجياتهم اليومية خصوصا الأسماك وسوق آخر لبيع الملابس.

وتعد الحادثة هي الأولى في سوق شعبي في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها مقرا مؤقتا وتنتشر فيها عشرات الأسواق وباتت في الآونة الأخيرة ملجأ لليمنيين الفارين من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.