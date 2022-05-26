وزير النقل يبحث مع وفد شركة استثمارية فرص الاستثمار بقطاعات النقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد شركة سلانايج ومجموعة هيراكليس، أوجه الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة لاسيما في مجال الموانئ والمطارات.



وأشار وزير النقل، إلى أن اليمن دخلت مرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض تمخضت عنها تشكيل مجلس رئاسي جديد توافقي لقيادة المرحلة الانتقالية والتي من أبرز اهدافها تثبيت وتعزيز الاستقرار وخلق نموذج تنموي خدمي في المناطق المحررة من خلال إعادة بناء المؤسسات وتأهيل البنية التحتية وتحسين موارد الدولة والانفاق على الخدمات العامة وضمان انتظام الرواتب وإعادة الاعمار.

وأكد أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل تعمل جاهدة وبصورة حثيثة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات الموانئ والمطارات والنقل البري .. مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والإقليميين والاستثمارات الخارجية وخاصة في ظل الأوضاع الافتصادية الصعبة التي تعيشها البلد.