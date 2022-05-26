معاون يناقش مع شركة صينية المساهمة بتقييم احتياجات المشاريع في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون،، مع المدير الإقليمي - أفريقيا واليمن لشركة جيازنج سو الصينية العاملة في مجالات البناء المختلفة جيازنج سو، إمكانية مساهمة الشركة في الاستشارة والتقييم لاحتياجات مدينة عدن من مشاريع تأهيل البنية التحتية وإعادة إعمار المباني المتضررة في الحرب.



ونوه أمين عام محلي عدن معاون، بالأدوار والمواقف الصينية من خلال المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بمختلف المجالات وخصوصا بمجالات الطرقات والجسور والأعمال الإنشائية للمشاريع المختلفة في عدن وغيرها.

وجدد التأكيد على أن مدينة عدن تنعم بالأمن والاستقرار ومقبلة على مرحلة تنمية في جميع مجالات وقطاعات الحياة، وكذا استعداد قيادة السلطة المحلية في عدن لتقديم كافة التسهيلات للشركة الصينية وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملها في حال بدأت الشركة بالعمل في عدن، وذلك انطلاقا من حرص السلطة المحلية على جذب الشركات الاستثمارية والمستثمرين إلى عدن والاستفادة من خدماتهم وانعكاس ذلك إيجابيا من خلال تحسين الخدمات المقدمة لسكان عدن.

من جانبه استعرض المدير الإقليمي - أفريقيا واليمن لشركة جيازنج سو الصينية العاملة في مجالات البناء المختلفة جيازنج، مجالات عمل ومشاريع وأنشطة الشركة وخبراتها بمجالات البناء والطرقات والجسور وغيرها .. مؤكدا استعداد الشركة للدخول والمنافسة لتنفيذ مشاريع مختلفة في عدن.

حضر اللقاء وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن.