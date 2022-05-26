الأمم المتحدة تدعو لتمديد الهدنة الحالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طرفي النزاع في اليمن، إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل.



وأكد غروندبرغ: "على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب"، مضيفا أن "الهدنة قدمت نافذة لكسر دوامة العنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن. ويتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة".

وتأتي تصريحات غروندبرغ مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح الطرق في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن.

وفي الثاني من أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.