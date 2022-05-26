"الخليج 365" يصدر بيان اعتذار لجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

الخليج 365 - المكلا

تابع موقع "الخليج 365" قضية كلية القانون بجامعة حضرموت بالمكلا، التي تضمنت تردي مستويات بعض الطلاب، والتي لم يقصد بها الموقع وكاتب الخبر، الصحفي "عبدالله محسن الشادلي" توجيه أي إساءة للجامعة أو لشخص الدكتور غالب القعيطي.



ومن أجل توضيح المغالطات التي عمل البعض على الترويج لها، ينشر "الخليج 365" هذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة في جامعة حضرموت، نود أن نحيطكم بأننا في موقع الخليج 365 سعينا إلى إبراز مشكلة تدني مستويات بعض الطلاب في الخبر المعنون بـ "حفاظاً على تدفق رسوم الموازي “اللذيدة” .. كلية القانون بجامعة حضرموت تصنع جيلا “فاشلاً” من المحامين" والذي نُشر في يوم الـ15 من يونيو/حزيران 2021.

لكننا طالعنا بعض المغالطات ممن حاولوا حرف مسار الموضوع، وعملوا على نسب تصريحات "مصادرنا الخاصة" للدكتور غالب القعيطي نائب عميد الكلية، وهو الأمر الذي نؤكد قطعا أنه غير صحيح، والمذكور آنفا لا علاقة له بتسريب المواد التي تحصل عليها الموقع البتة، وان كنا قد قلنا في منشورنا (نشر الدكتور غالب القعيطي) فإن المقصود بذلك النشر داخل قروب أعضاء هيئة التدريس وفي حدود هذه المجموعة فقط وقد وصلت لنا المعلومات من مصادر خاصة.

وعليه ومن أجل درء الفتنة والحفاظ على مصالح الجامعة وسمعتها ومن أجل إحقاق الحق الناجم عن عدم التريث في نشر المادة، نتقدم في موقع "الخليج 365" والزميل الشادلي بالاعتذاز لجامعة حضرموت وللدكتور غالب القعيطي على عدم اختيار المفردات الواضحة التي تضمنها الخبر المذكور، والتي كان من شأنها تفويت الفرصة للنيل من الجامعة ومن شخص الدكتور غالب.

وعليه، نتوجه بالشكر لجامعة حضرموت، على اهتمامها البالغ وتقبلها لنقدنا الذي وددنا أن يكون بناء وخال من أي قصد يحمل تفسيرات سلبية.

والله ولي التوفيق