مجلس القيادة الرئاسي يعين نائب عام جديد للجمهورية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – سبأنت : صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين القاضي/ قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. فما يلي نص القرار .... قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( 13 ) لسنة 2022م بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية اليمنية مجلس القيادة الرئاسي: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وعلى القرار رقم (9) لسنة 2022م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وبناءً على عرض مجلس القضاء الأعلى، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. " قـــرر " مادة (1): يعين الأخ القاضي/ قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية

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