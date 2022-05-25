شكرا لبحثكم عن خبر شاهد لحظة اعتداء مشرف على مواطن في صنعاء أمام عائلته بطريقة فجرت غضب اليمنيين.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعتدى مشرف حوثي مع مرافقه على مواطن أمام عائلته في جريمة فجرت غضب اليمنيين في صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابياً.

وقالت مصادر حقوقية في العاصمة المحتلة صنعاء، أن مواطن يدعى عبدالرحمن السعيدي، من أبناء محافظة ريمة، تعرض للاعتداء بآلات حادة والضرب المبرح، ونهب ما لديه من أموال.

واضافت المصادر أن المشرف الحوثي أقدم على ضرب المواطن السعيدي أمام أسرته بإهانة بالغة له ولأسرته أمام مرأى ومسمع من الجميع في صنعاء، قبل أن يقوم مرافق المشرف بنهب كل ما يملكه الضحية من أموال وأشياء ثمينة.

وتداول نشطاء وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وصفوها بالموجعة، توثق لحظة اعتداء المشرف الحوثي على المواطن عبدالرحمن السعيدي بطريقة استعلائية ومهينة أمام عائلته.

وتوثق الصور حالة واحدة لما يمارسه الحوثيون في مناطق سيطرتهم من إذلال وإهانة لكرامة المواطنين.

كما يجسد الاعتداء الإرهابي، حقيقة العصابات الحوثية، ورسالة لمن لا يزال مخدوع بمشروعهم الكهنوتي. وفقا لما ذكره النشطاء.