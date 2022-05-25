شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الميتمي يبحث مع مسؤول صيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى بكين الدكتور محمد الميتمي، اليوم، مع نائب مدير دائرة غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية شي خونغ ويي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأطلع السفير الميتمي، المسؤول الصيني على مستجدات الأوضاع في بلادنا..مستعرضاً الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح اتفاق الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة..مؤكداً حرص القيادة السياسية والحكومة الشرعية على إعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن..مثمناً موقف الصين الداعم لليمن وحكومته ولجهود عملية السلام.

من جهته، أكد المسؤول الصيني، على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمها للحكومة الشرعية وجهود عملية السلام والتوصل إلى حل سلمي شامل..مجدداً استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لليمن والمساهمة في عملية اعادة الاعمار.