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نائب وزير الصناعة يناقش مع جهات حكومية تأمين المخزون الغذائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقات، تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح والسلع الاساسية الاخرى.

 

واكد الاجتماع، على اهمية تعزيز مجالات التعاون مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لاستيراد القمح وكذا مخاطبة الدول المصدره لتأمين الحصص الكافية من المخزون الغذائي لبلادنا.

 

وشدد نائب ويز الصناعة والتجارة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي لبلادنا، واهمية التنسيق وإعداد الرؤى والأفكار لتوفير الكمية الكافية من السلع الاساسية وبدرجة رئيسية مادة القمح، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية السلعية السعرية على المواطن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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