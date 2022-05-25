صنعاء.. وفاة موظف في وكالة التنمية الأمريكية في أحد سجون مليشيا الحوثي

توفي أمس الثلاثاء، في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية موظف لدى وكالة التنمية الامريكية بعد أشهر من اختطافه من منزلة في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر لـ "يمن شباب نت"، إن "موظف وكالة التنمية الامريكية في السفارة الأمريكية في صنعاء والمختص في مجال التعليم عبدالحميد العجمي توفي الثلاثاء داخل سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية إثر تدهور حالته الصحية بعد مرور سبعة أشهر من اختطافه".



وأشارت المصادر إلى أن: "العجمي كان يعاني من أمراض عديدة من بينهما الكلي حيث تضاعفت معاناته نتيجة منع ميليشيا الحوثي عنه الأدوية طلية فترة اختطافه في سجونها بصنعاء".



وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت في نوفمبر من العام الماضي على اختطاف العجمي من منزله في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة وقامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر ولابتوب وتلفونات خاصة به ومقتنيات أخرى يعتقد أنها خاصة بالسفارة .



يشار إلى أن مليشيا الحوثي شنت في نوفمبر من العام الماضي حملة اختطافات واسعة بحق عدد من موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، ترافق ذلك مع اقتحام الحوثيين لمقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الجماعة وسيطرتها الكاملة على مجمع السفارة.



يذكر أن السفارة الأمريكية بصنعاء كانت أعلنت إغلاق أبوابها ومغادرة طاقمها الدبلوماسي الأمريكي العاصمة اليمنية في فبراير 2015، مع استكمال الحوثيين انقلابهم بالسيطرة على العاصمة صنعاء.

