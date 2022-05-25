وزير الكهرباء والطاقة يوقع مع شركة "سيمنس" الألمانية للطاقة على اتفاقية صيانة محطة مأرب الغازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، امس بالعاصمة المصرية القاهرة، مع شركة سيمنس الألمانية للطاقة المصنعة لوحدات محطة مأرب الغازية بمنحة مالية قدرها "40" مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.



وتنص الاتفاقية على قيام الشركة بإجراء الصيانة العمرية للتوربيانات الغازية الثلاثة التي صنعتها الشركة للحفاظ عليها واستمراريتها.

وفي فعالية توقيع الاتفاقية ، أشار وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات إلى أهمية مشروع الصيانة للحفاظ على المحطة الغازية وديمومتها وحمايتها من أي أضرار مستقبلية، كأكبر محطة في اليمن لاسيما وهي تغطي عدد من المحافظات اليمنية بقدرة توليدية 340 ميجا وات، منوها إلى أن البدء بتنفيذ أعمال الصيانة سيبدأ بأقرب وقت ممكن .. معبراً عن بالغ الشكر والتقدير للاخوة الأشقاء في دولة الكويت وإدارة الصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم السخي في تمويل مشروع الصيانة للمحطة ودورهم الكبير في إنجاح الاتفاقية.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتور أنور كلشات المهري، ومن جانب شركة "سيمنس" للطاقة مدير مبيعات الصيانة للشرق الأوسط، محمد أيمن لزرق، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .