بتمويل كويتي.. وزارة الكهرباء توقع اتفاقية لصيانة محطة مأرب الغازية 

المنامة - ياسر ابراهيم - وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، الثلاثاء، إتفاقية لصيانة التوربينات الغازية لمحطة مأرب الغازية، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.

وحسب وكالة سبأ، فأن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت مع شركة سيمنس الألمانية للطاقة المصنعة لوحدات محطة مأرب الغازية اتفاقية بمنحة مالية قدرها "40" مليون دولار أمريكي لصيانة المحطة.

وجرى التوقيع بحضور وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بإجراء الصيانة العمرية للتوربيانات الغازية الثلاثة التي صنعتها الشركة للحفاظ عليها واستمراريتها.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة على أهمية مشروع الصيانة للحفاظ على المحطة الغازية وديمومتها وحمايتها من أي أضرار مستقبلية، كأكبر محطة في اليمن لاسيما وهي تغطي عدد من المحافظات اليمنية بقدرة توليدية 340 ميجا وات.

يشار إلى أن محطة مأرب الغازية (1) دخلت الخدمة في 2010، فيما كان متوقع دخول محطة مأرب الغازية (2) والتي تنفذها شركة بهارات الهندية، نهاية 2014، قبل الانقلاب الحوثي الذي أوقف المشروع حتى اليوم.