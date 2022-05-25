صنعاء.. قيادات حوثية تنهب مساحات وأراضي في المدينة السكنية بسعوان

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت قيادات حوثية على الاستيلاء على الأراضي والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات التابعة لمدينة الحمدي السكنية، في حي سعوان في صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن "عناصر مسلحة تتبع قيادات رفيعة في الميليشيات الحوثية أقدمت على مصادرة الأراضي، والمساحات الخضراء التابعة لمدينة الحمدي السكنية بحي سعوان، وباشرت بالبناء العشوائي بدعم وحماية من قوات عسكرية حوثية".



وأوضحت "أن ميليشيا الحوثي جلبت معها أكثر من خمسين عامل برفقة عناصر مسلحة، واطقم ومدرعات عسكرية وشرعوا في تشييد أسوار في المساحات الفارغة ومواقف السيارات في المدينة تمهيداً لمصادرتها".



واشارت إلى عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت النار، ومنعت الأهالي والسكان في الحي من الاقتراب عقب محاولة السكان عرقلة عناصر الميليشيات في السيطرة عليها"



وبررت ميليشيا الحوثي نهب ومصادرة الأراضي الفارغة في مدينة الحمدي السكنية بحي سعوان بصنعاء بما اسماه الحوثيون الحفاظ عليها وحمايتها من أي بناء غير قانوني على حد زعمهم.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014، عمد الحوثيون إلى نهب ومصادرة الأراضي والمساحات الفارغة، والسطو على ممتلكات المواطنين وتحويل المنشآت الحكومية والعسكرية إلى استثمارات خاصة بهم.