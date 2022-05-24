اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الزراعة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، بسرعة إعداد استراتيجية شاملة وسياسات وطنية عامة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والخطة الوطنية الاستثمارية المرتبطة بها، وفق ما نص عليه البرنامج العام للحكومة.



جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادات وزارة الزراعة والري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال عبدالملك، إن "الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الحالية للتعاطي مع التطورات العالمية الراهنة، هي في إعطاء الأولوية المطلقة لدعم القطاع الزراعي والعاملين فيه، بكل الوسائل والسبل المتاحة".



وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحوث الزراعية لتعزيز دورها في التنمية الزراعية، من خلال إنتاج التقنيات الكفيلة بتحسين الإنتاج النباتي والحيواني كما ونوعا واتباع أساليب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.



ولفت إلى أهمية إشراك الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص كل في مجال اختصاصه في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية، في إطار الدور التكاملي لتحقيق الأمن الغذائي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.



وأكد رئيس الوزراء، الحرص على إعطاء الأولوية للزراعة، وأن تتعاون مختلف الوزارات المعنية من أجل دفع هذا القطاع بأسرع وقت ممكن.

ويهدد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن والذي يستورد 90 بالمئة من غذائه.

