الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعا لقادة الأحزمة الأمنية في عدن وأبين ولحج

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يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لقادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدن، ومحافظتي أبين، ولحج.

وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، والدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة الرئاسة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، استمع الرئيس الزُبيدي، من قادة الأحزمة، إلى شرحٍ مفصلٍ عن الحالة الأمنية، كلٌ في نطاقه الجغرافي، والخطط الأمنية الجاري تنفيذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وفي طليعتها الأحزمة الأمنية لاستتباب الأمن، ودرء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية رفع اليقظة الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية، بكل الجهود المتاحة لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن الجنوبي.

ووجّه الرئيس القائد، قادة الأحزمة الأمنية بالتركيز على الجوانب التدريبية، والاستفادة من كل الوسائل التقنية المتاحة، لرفع كفاءة الأفراد، وتعزيز قدراتهم القتالية، بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية بكل حنكة واقتدار.