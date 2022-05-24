سفير بلادنا يلتقي وزير الداخلية اللبناني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن لدى بيروت، عبدالله الدعيس، اليوم، وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام الولوي .



وخلال اللقاء، هنأ السفير الدعيس الوزير المولوي على نجاح الوزارة في الإشراف على الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان.. متمنيا أن تكون بداية لمعالجة المشاكل والأزمات المتعددة التي يواجهها الشعب اللبناني الشقيق لينعم بالاستقرار والتقدم والازدهار .

واستعرض السفير الدعيس آخر المستجدات على الساحة السياسية في بلادنا والمتمثلة في تولي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس مقاليد السلطة ومباشرتهم مع الحكومة لمهام أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن والجهود التي تبذلها القيادة والحكومة لاستمرار سريان الهدنة والعمل على تحويلها إلى هدنة دائمة لعودة العملية السياسية وإنهاء الحرب وتحقيق السلام .. لافتاً إلى تعنت الميليشيات الحوثية وتهربها من استحقاقات السلام والعمل على إدامة الحرب غير مكترثة بما تسببه من معاناة ومشاكل وتمزق للمجتمع اليمني، يدعمها في ذلك النظام الإيراني خدمة لاستراتيجيته الهدامة في المنطقة .

بدوره أشاد الوزير اللبناني بالجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتثبيت الهدنة آملا أن تكون منطلقا لتحقيق الأمن والسلام في اليمن .. مجدداً التأكيد على دعم بلاده للسلطة الشرعية من أجل أستعادة السلطة وانهاء الانقلاب .