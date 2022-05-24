السعودية رهف القنون بالمايوه مع والد طفلها المجهول فى رحلة استجمام بجسم عارى

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رهف القنون بالمايوه مع والد طفلها المجهول فى رحلة استجمام بجسم عارى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون الجمهور، بصور جديدة تعد الأجرأ لها منذ لجوئها إلى كندا، بعدما ظهرت بالمايوه، برفقة والد طفلها الأجنبي، الذي قيل بأنها لم تتزوجه لغاية الآن، وأن طفلها غير شرعي.

وأطلت القنون في رحلة استجمام مع زوجها، مرتدية المايوه، وكشفت عن صدرها، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الجمهور للجرأة التي وصلت إليها الشابة السعودية دون الاهتمام لأية ردود فعل أو هجوم ممكن أن تتلقاه بين المتابعين على السوشال ميديا.

وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.

ومن بين التعليقات:” وش صار فيها انجنت لدرجي هاذي، تتجرأ بطريقة تدريجية،، وش الي بدها توصلوا، ليست الحرية بهذه الطريقة يا رهف، احترمي اصلك واهلك،، وش موقفهم بعد ما يشوفون صورك وانت كاشفة صدرك”.

ووجهت القنون رسالة إلى والد طفلها قائلة له: “أحب أن أقضي بقية حياتي معك، وتربية طفلنا ليكون قويا مثلنا، أحبك راندي وسأبقى أحبك”.