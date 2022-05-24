سفارة بلادنا في الكويت تحتفي بالعيد الوطني 22 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

احتفت سفارة بلادنا لدى الكويت، اليوم، بالعيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية 22 مايو، بحضور اعضاء البعثه الدبلوماسية وعدد من ابناء الجالية اليمنية والشخصيات الاجتماعية في دولة الكويت.



وفي الفعالية، أكد سفير بلادنا، الدكتور، علي منصور بن سفاع، على عظمة هذه المناسبة وهذا المنجز الوطني التاريخي العظيم الذي يعد أهم منجز في التاريخ اليمني الحديث ، والذي جاء امتدادآ لنضالات الشعب اليمني في ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين .. مشيرآ الى ان شعبنا اليمني العظيم يحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة في ظل ظروف وتحديات صعبة تتطلب من كل القوى الوطنية توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة الخطر والعدو الاكبر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران ووأد مشروعها الفارسي الخبيث الذي تسبب في دمار بلادنا .

واشاد السفير بن سفاع بالدعم الكويتي السخي لبلادنا في جميع المجالات ووقوفها الدائم مع الحكومة الشرعية وجهودها الرامية الى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واحلال السلام، وذلك انعكاسآ للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين .