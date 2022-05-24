سقطرى ..مليشيا الانتقالي تقتحم اجتماعاً للمكتب التنفيذي وتفضه بالقوة (صور)

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى، الثلاثاء، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمحافظة أرخبيل سقطرى.



وقالت مصادر محلية، إن الاجتماع الذي ترأسه المحافظ رمزي محروس عبر منصة "زووم" من العاصمة المؤقتة عدن، خصص للتهنئة بالعيد الوطني الـ 32 للوحدة اليمنية ومناقشة الوضع الراهن في الأرخبيل.



وحسب المصادر استمر الاجتماع الافتراضي لبعض الوقت، قبل أن تداهم قوات الانتقالي برئاسة النقيب علي محمد الدكسمي المعين من قبل مليشيا الانتقالي مدير أمن المحافظة مكان الاجتماع وتفضه بالقوة.



وأوضحت المصادر أن مسلحي الانتقالي وجهوا أسلحتهم على رؤوس المجتمعين، حيث قام المدعو محمد مرشد المعين من الانتقالي قائدا للقوات الخاصة وبعض جنوده بالاعتداء على مدراء العموم وتكسير الكاميرات وأجهزة الكمبيوترات والتلفظ بألفاظ نابية على مدراء المكاتب التنفيذية.



يأتي ذلك بعد أن فشل الانتقالي في العمل على التئام المكتب منذ سيطرته على المحافظة في يونيو 2020م.

