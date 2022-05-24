رئيس مجلس القيادة يؤكد اهمية الدعم البريطاني للإصلاحات الاقتصادية والخدمية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه نواب المجلس، طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، الذي نقل رسالة تهنئة خطية من جلالة الملكة اليزابيت الثانية، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية.



وخلال اللقاء أعرب الرئيس العليمي عن عظيم شكره وامتنانه للملكة اليزابيت الثانية، والشعب البريطاني الصديق، والمساعي المقدرة للمملكة المتحدة من اجل احلال السلام والاستقرار في اليمن.

واشار الرئيس إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الاصلاحات المرتقبة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الارهاب، اضافة الى الملفات الاقتصادية والخدمية والعدلية.

واكد، ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، وخصوصا في اعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن.

كما ناقش اللقاء، الاجراءات المطلوبة لتمديد الهدنة، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية ازاء تعهداتها بموجب الاتفاق الذي اوفى فيه مجلس القيادة وتحالف دعم الشرعية بكافة التراماتهم الانسانية، والعسكرية.

واكد الرئيس العليمي، واعضاء مجلس القيادة على اهمية الضغط الدولي والبريطاني من اجل دفع الجماعة المسلحة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمعابر تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن بيتر لي جاسيك ومساعد الملحق السياسي بالسفارة البريطانية رببيكا هيتشن.