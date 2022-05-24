شكرا لبحثكم عن خبر لحج .. الصعو يطلع على حجم الأضرار البيئية في الحوطة وقرية مقيبرة نتيجة انتشار المستنقعات المائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / وحدة الإعلام والتوعية بالفرع:

قام المهندس / فتحي الصعو مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة لحج ومعه الأخ/ عارف الحاج مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الحوطة صباح يوم الأربعاء الماضي بنزول ميداني لمستنقع حفرة العدني بمديرية الحوطة، للاطلاع على حجم الأضرار البيئية التي يعاني منها المواطنين الساكنين بجانب هذه المستنقعات.

وعقب النزول وجه الأخ مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة لحج مناشدته للسلطة المحلية والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع والعاجل لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموقع قبل حدوث كارثة بيئية وصحية على المواطنين، مؤكداً إن الهيئة العامة لحماية البيئة لحج وضعت العديد من التصورات والمخارج لحل هذه الإشكالية قبل حدوث اي كارثة بيئية.

ودعا الجميع في محافظة لحج إلى التكاتف والمساعدة في حل عدد من القضايا البيئية في المحافظة، ومنها مستنقع حفرة العدني في مديرية الحوطة وكذلك مستنقعات قرية مقيبرة في مديرية تبن والتي أدت إلى أنتشار الإمراض المتنوعة وغرق عدد من المواطنين داخلها وأصبحت تشكل خطراً على حياة عامة الناس بشكل عام .. منوهاً أن الهيئة العامة لحماية البيئة لحج على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات التي ستعمل على انتشال هذا الوضع المزرى الكارثي.

من جانبه أشار الأخ/ عارف الحاج مدير مكتب الإشعال والطرق في مديرية الحوطة إلى أن هذا الموقع يشكل عائقاً في حياة المواطنين من خلال انتشار الأمراض وبشكل كبير جداً .. مؤكداً على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذا المستنقع الكارثي وتكاتف الجميع كلٍ في موقعه من أجل سلامة المواطنين القاطنين بجانب المستنقع.

عقب ذلك قام المهندس/ فتحي الصعو مديرعام الهيئة العامة لحماية البيئة لحج بالنزول الميداني إلى قرية مقيبرة للاطلاع عن كثب على حجم الأضرار البيئية من خلال تواجد عدد من المستنقعات في القرية والتي تسببت بأضرار مختلفة في القرية أبرزها حوادث غرق الإنسان والحيوان وانتشار الأمراض والأوبئة.، وتحدث الشيخ/ بدر عوض سعد أحد وجهاء المنطقة مؤكداً على حجم المأساة التي يعاني منها أهالي قرية مقيبرة .. مناشداً المجلس الانتقالي بالمحافظة والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية وكافة المنظمات العاملة في المياه والصرف الصحي والصندوق الاجتماعي للتنمية لإنقاذ أهالي قرية مقيبرة من الكوارث البيئية.

فيما عبر الأخ/ خالد الشدادي مدير الوحدة الصحية في قرية مقيبرة عن استيائه الشديد لما يحصل من تجاهل لهذه المواقع والتي تشكل خطراً بيئياً وتنذر بحدوث كارثة بيئية .. مضيفاً ان الوحدة الصحية استقبلت أعداداً كبيرة من المرضى بأمراض مختلفة بسبب وجود المستنقعات داخل القرية ...داعياً الجميع إلى التكاتف والمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة في انتشال الوضع المزرى في القرية.

رافق الأخ المهندس/ فتحي الصعو في النزول الميداني الأخ/ محمد الرجاعي مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، والأخ/ أياد وادي مدير وحدة الإعلام والتوعية بفرع هيئة حماية البيئة لحج.