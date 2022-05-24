شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل السماح بتسيير الرحلات بين صنعاء والقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تلقَّى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عبَّر السكرتير العام عن خالص شكره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.

من جانبه، أكد الوزير شكري بأنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، معربًا عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني الشقيق.