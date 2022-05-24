الجيش الوطني: "الحوثي" ارتكبت 65 خرقًا للهدنة خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني: الحوثي ارتكبت 65 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني تسجيل 65 انتهاكا لمليشيات الحوثي للهدنة الأممية، وذلك على 5 جبهات رئيسية وخلال 24 ساعة.



وفي بيان صادر عن الجيش مساء الإثنين، قال إن قواته في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب سجلت ارتكاب مليشيات الحوثي 65 خرقاً للهدنة، أمس الأحد.

وكشف بيان، عن أن قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، تصدت لأكثر من 3 هجمات برية نفذتها مجاميع متسللة لمليشيات الحوثي باتجاه مواقع العسكرية جنوب وغرب مأرب.

وأوضح أن بقية خروقات مليشيات الحوثي توزعت بين 21 خرقاً بمحور حيس جنوب الحديدة، و20 خرقاً في جبهات محور تعز، و9 خروقات بمحور البرح غرب تعز، و8 في مأرب، و4 خروقات في جبهات محافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع.

وأشار إلى أن الحوثيون دفعوا بأكثر 65 دورية محملة بالأفراد والذخائر إلى مواقعها المتقدمة في الجبهة الشمالية لمدينة تعز في تعزيزات غير مسبوقة تستهدف تقويض مشاورات الأردن لرفع حصار تعز والمتوقع انطلاقها الخميس المقبل.

واستخدمت مليشيات الحوثي صواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة واستحدثت مواقع ونشرت قناصة في مختلف الجبهات، وفقا للبيان.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها في مختلف جبهات القتال في تصعيد ضد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 إبريل/نيسان الماضي ولم يتبق من عمرها غير قرابة 10 يوما.

ويعد ذلك تصعيد خطيرا في وجه الحراك الأممي الساعي لتمديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سلام شاملة، إذ تستغل المليشيات السلام الهش في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام المقاتلين لخطوط النار، وفق خبراء.

وتصر مليشيات الحوثي على تجزئة الهدنة الإنسانية وعدم تقديم أي تنازلات لتخفيف معاناة اليمنيين خلال التهدئة المدعومة أمميا.

وتستمر مليشيات الحوثي في ممارسة الخداع والحيل لابتلاع الهدنة بممارسة الابتزاز السياسي لفرض اشترطتها التي عجزت تحقيقها خلال الحرب من خلال التمسك بشروطها المعتادة لتحقيق السلام والتي لم تتغير منذ 2015.