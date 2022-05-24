عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقال شخصين متورطين بمحالة اغتيال قائد عسكري بارز في عدن

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أكد مصدر أمني مسؤول الإثنين، أن الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمكنت من ضبط شخصين متورطين بمحاولة اغتيال رئيس العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء صالح الذرحاني، قبل نحو أسبوع، عبر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور مركبته بمديرية المعلا جنوب غرب عدن.



وقال المصدر الأمني في تصريحات صحفية، إن عمليات التحري والرصد وتتبع كاميرات المراقبة، كشفت أحد المضبوطين وهو يقوم بوضع السيارة المففخة بجانب الطريق قبل تنفيذ العملية بيوم، مشيرا إلى أنه نفذ الجريمة عن بعد أثناء مرور مركبة اللواء الذرحاني، التي كانت من النوع المدرع وهو ما أنجاه من ذلك التفجير.

وأشار المصدر إلى أن المضبوطين الاثنين شقيقان يرتبطان بـ“عصابة إرهابية“ على صلة بميليشيات الحوثيين، وأن أسماء الكثير منها معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف باقي خيوط العصابة، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع العصابة ذاتها بجريمة اغتيال اللواء الركن ثابت جواس، قائد محور العند واللواء 131 مشاة، الذي تم اغتياله ونجله ومرافقيه بالأسلوب ذاته أواخر مارس / آذار الماضي في شمال عدن.

وقال إن المضبوطين لهما سوابق مع تنظيمات متشددة، لكنهما باتا مؤخرا جزءا من ”خلية إرهابية“ على صلة وتنسيق مباشر مع ميليشيات الحوثيين، ومتورطين بجرائم عديدة في عدن والمحافظات المجاورة، منوها بأنه سيتم نشر نتائج التحقيقات كاملة عقب الانتهاء منها.

وعادت عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية لواجهة المشهد اليمني مؤخرا، وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، والتي كان آخرها نجاة اللواء صالح الذرحاني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، وسبقها اغتيال قائد القطاع الثامن لقوات الحزام الأمني في عدن، النقيب كرم المشرقي، بعد أيام من اغتيال اللواء الركن ثابت جواس شمال عدن، ونجاة قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين المجاورة، العميد عبداللطيف السيد من عملية اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكبه.