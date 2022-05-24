عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد الحكومة اليمنية يصل الأردن الأربعاء تمهيدا لمفاوضات تعز

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

يصل وفد الحكومة اليمنية إلى الأردن الأربعاء المقبل للتمهيد لعقد مفاوضات مع وفد مليشيات الحوثي من أجل رفع الحصار المفروض على محافظة تعز.



وقال رئيس وفد الحكومة اليمنية البرلماني عبدالكريم شيبان، إن الوفد يصل الأربعاء المقبل إلى الأردن للقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والتحضير لبدء مفاوضات رفع الحصار عن محافظة تعز.

وأضاف أن موعد انطلاق المفاوضات في عمان، لم يتقرر بعد ومن المتوقع أن تنطلق ظهر الأربعاء أو الخميس المقبلين وذلك تحت إشراف المبعوث الأممي .

وستركز المفاوضات على فتح الطرق التي يغلقها الحوثيون فضلا عن تأمين الماء والكهرباء في تعز، ورفع المعاناة التي يكابدها سكان المحافظة إثر الحصار المشدد الذي تفرضه المليشيات المدعومة إيرانيا، وفقا للمصدر.

وكان ممثلو مليشيات الحوثي وصلوا الأردن، الأحد، لبحث رفع حصار تعز وفتح الطرقات بموجب الهدنة التي لم يتبقى من عمرها غير 10 أيام.

وتشترط مليشيات الحوثي مقابل تمديد الهدنة الإنسانية الحصول على مكاسب سياسية تحت غطاء "مزايا إنسانية واقتصادية"، فيما ترفض فتح شريان حياة إلى مدينة تعز المحاصرة منذ 7 أعوام ونصف العام وهي ثاني أكبر المدن اليمنية من حيث الكثافة السكنية.

وتسبب حصار مليشيات الحوثي على مدينة تعز في تفاقم معاناة النساء والأطفال وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتقيد تنقلات المواطنين داخليا وخاصة للفئات الأشد ضعفاً والأطفال وكبار السن.

ويشكل ملف فتح الطرقات بين تعز والمحافظات المجاورة أهم ملفات الهدنة التي تستمر شهرين ودخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وتحتل تعز الريادة بين المدن اليمنية سياسيا وفكريا ومجتمعيا، فهي عاصمة البلد الثقافية، وشكلت بفعل تكوينها الطبيعي والبشري محل أطماع الحوثي والإخوان، وتخضع لحصار قاسي ووحشي منذ 7 أعوام ونصف.