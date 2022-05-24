عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئاسي اليمني: نفذنا كافة تعهدات الهدنة والحوثي يتعنت

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن المجلس وتحالف دعم الشرعية استوفى تنفيذ كافة تعهدات الهدنة إنسانيا وعسكريا لكن الحوثي مستمر بالتعنت.



وكانت "الشرعية" سمحت بوصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وسهلت فتح مطار صنعاء وقدمت تنازلات مهمة بشأن اعتماد جوازات سفر صادرة من مناطق الحوثيين، وذلك بشكل مؤقت خلال الهدنة فضلا عن الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الشامل رغم خروقات المليشيات.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ونوابه استقبلوا، في العاصمة المؤقتة عدن، السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، وسلمه رسالة تهنئة خطية من الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة العيد الوطني، وناقش اللقاء إجراءات تمديد الهدنة المطلوبة، في ظل استمرار مليشيات الحوثي في التعنت إزاء تعهداتها بموجب اتفاق الهدنة.

وقال العليمي إن مجلس القيادة وتحالف دعم الشرعية استوفيا كافة التزاماتهما الإنسانية، والعسكرية في الهدنة الإنسانية.

وفيما أعرب العليمي عن تقديره لمساعي المملكة المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، أكد أهمية الضغط الدولي والبريطاني من أجل دفع المليشيات الحوثية لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمعابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

وأكد العليمي ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، وخصوصا في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن.

في وقت سابق، قال رئيس وفد الحكومة اليمنية البرلماني عبدالكريم شيبان، إن الوفد من المقرر أن يصل الأربعاء المقبل إلى الأردن للقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وعقد مفاوضات مع الحوثيين لرفع حصار تعز بموجب الهدنة.

وتسبب حصار مليشيات الحوثي على مدينة تعز في تفاقم معاناة النساء والأطفال وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتقيد تنقلات المواطنين داخليا وخاصة للفئات الأشد ضعفاً والأطفال وكبار السن.

ويعد فتح الطرقات بين تعز والمحافظات المجاورة من بنود الهدنة التي تستمر شهرين ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل/ نيسان الماضي لكن الحوثيين يرفضون فتح أي معابر للمدينة المحاصرة منذ 7 أعوام ونصف.