قتلى وجرحى في سقوط طائرة بدون طيار وسط العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وجرح عدد من المدنيين، مساء اليوم الإثنين، جراء سقوط طائرة بدون طيار، فشل الحوثيون في إطلاقها، وسط العاصمة صنعاء.

وقال ناشطون على وسائل التواصل، إن طائرة بدون طيار، فشلت مليشيا الحوثي في إطلاقها، سقطت في جولة الرويشان، مخلفة ثلاثة قتلى وأربعة جرحى من المدنيين أثناء تواجدهم في المكان.

يشار إلى أن سقوط الطائرة، وقع بعد لحظات من سماع صوت انفجار كبير في انحاء متفرقة في العاصمة صنعاء.

وكانت مليشيا الحوثي قد زعمت أن الطائرة تابعة للتحالف.

ورغم الهدنة الأممية تقوم مليشيا الحوثي بين كل وقت وأخر باستهداف مواقع الجيش في عدد من الجبهات بالطائرات المسيرة.