محافظ تعز يوجّه بمراجعة أسعار الكهرباء التجارية وإلغاء رسوم الاشتراكات

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الإثنين، بمراجعة أسعار الكهرباء التجارية في المحافظة ذات الكثافة السكنية الأكبر جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه مع مدير مؤسسة الكهرباء عارف عبدالحميد وممثلين عن شباب الرقابة المجتمعية وممثل الكهرباء بفريق مشاورات تعز، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ.



وقال شمسان إن "السلطة المحلية ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف أمام التلاعب بأسعار الكهرباء وتحميل المواطن أعباء إضافية وتكاليف لا تستند الى اي معايير فنية وقانونيه".



ووجه بإلغاء رسوم الاشتراكات التي تفرضها الشركات التجارية المؤقتة للكهرباء وإلغاء أي رسوم تحت أي مسميات اخرى واعتماد سعر البيع وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة المكلفة والمقترحات المقدمة من مؤسسة الكهرباء.



يأتي ذلك عقب ارتفاع تكلفة الكهرباء في المدينة إذ بلغ سعر الكيلو وات الواحد مؤخرًا 950 ريالًا.



وقال سكان محليون في أحاديث منفصلة لـ"يمن شباب نت" إن مالكي الكهرباء التجارية فرضوا رسوم خيالية خلافا لما أقرته السلطة المحلية في العام الماضي.



وبحسب السكان فإن هذه الزيادة الكبيرة في سعر الكهرباء يفاقم من معاناتهم خصوصًا مع تدهور الوضع الاقتصادي، مطالبين بإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية.



وفي مايو 2021، توصلت السلطة المحلية إلى اتفاق مع مالكي الكهرباء التجارية، تضمن تخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء للمواطن إلى 350 ريال للكيلو وات الواحد وقيمة الاشتراك الشهري 1000 ريال للمنشآت، و2000 ريال للمستهلكين التُجار.



وأدت الحرب الدائرة في البلاد منذ سبعة أعوام، إلى تضرر البنية التحتية لنقل الطاقة في تعز، إضافة إلى الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على المدينة ما عزلها عن محطة الكهرباء البخارية في مدينة المخا الساحلية.



ويعتمد معظم سكان تعز على الطاقة الشمسية والبطاريات القابلة للشحن لتلبية متطلباتهم اليومية من الكهرباء.

