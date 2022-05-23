وزير العدل والمحامي العام الأول يطلعان على سير الامتحانات في المعهد العالي للقضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء القاضي بدر العارضة، والمحامي العام الأول للجمهورية عضو المجلس القاضي الدكتور علي عطبوش، اليوم، سير الإمتحانات النهائية لطلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة الـ 23 في كلية الحقوق بالعاصمة المؤقتة عدن.



واشاد وزير العدل، بالانضباط الذي ابداه الطلاب خلال الثلاث سنوات الماضية في التحصيل العلمي والمعرفي..مؤكداً بأن هذه الدفعة هي نواة لقضاة المستقل لبناء دولة عصرية دولة النظام والقانون وتعزيز القضاء بالكادر المؤهل والتي يعول عليه الكثير في سبيل الارتقاء بالعمل القضائي.

وقال القاضي الدكتور علي عطبوش مخاطباً الطلاب "أن الآمال معقوده على الدفعة الـ 23 في الارتقاء بمنظومة القضاء، وتطوير منظومة القضاء والارتقاء بالعمل القضائي عند تقلدكم مناصب في المحاكم والنيابات".. مطالباً التسلح بالعلم والمعرفة والاطلاع الدائم عن كل ما هو جديد في مجال القوانين المتعلقة بالقضاء والقانون ومواكبة التطور الدئم في مجال القوانين والتشريعات.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات النهاية والتي ستستمر حتى الـ 27 من يونيو القادم، 288 طالباً وطالبة، وسيصبح بعد اجتيازهم الإمتحانات قضاة وسيوزعون على المحاكم والنيابات لتغطية العجز في كافة المناطق المحررة.