نزوح 5700 أسرة منذ مطلع 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، نزوح أكثر من 5700 أسرة يمنية جراء الصراع، منذ مطلع العام الجاري 2022.



وأفادت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، بأن "مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت أكثر من 5700 أسرة يمنية نزحت مرة واحدة على الأقل حتى الآن في 2022".

وأضافت المنظمة الأممية أن النازحين ليس لديهم خيار سوى بدء حياتهم من جديد.

واستطردت بالقول "في شهر مارس(آذار)، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 100 أسرة على الانتقال والاستقرار في مخيم الثومان في مأرب".