سفارة بلادنا في جنوب افريقيا تحتفل بالذكرى الــ 32 للعيد الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفلت سفارة اليمن في جنوب افريقيا، بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأكد القائم بالأعمال بالاصالة، احمد بن حسن، على عظمة هذا اليوم الهام في تاريخ اليمن الحديث ، والذي تحقق فيه حلم كل يمني وطني لوحدة البلاد..مشيرا الى ان هذه المناسبة تأتي في وقت يخوض الشعب اليمني والجيش والمقاومة الشعبية ملاحم بطولية ضد المليشيا الحوثية الإنقلابية الإرهابية.

كما القيت في الحفل كلمات من رئيس الجالية اليمنية أكرم الخطيب، وممثل منظمة وقف الواقفين للمساعدات الإنسانية أنس الحماطي، اشارت الى ما يحضى به المغتربين في جنوب افريقيا من رعاية وتسهيلات، وما يتم تقديمه في الجانب الانساني لابناء الشعب اليمني رغم العراقيل والمشاكل التي تختلقها المليشيا الحوثية الإرهابية.