العليمي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة الامارات بمناسبة العيد الوطني ٢٢ مايو

كما تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة مماثلة من نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،، برقية تهنئة من اخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.

محمد يوسف

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